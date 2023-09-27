العراق.. القبض على 3 متهمين بكارثة حريق حفل زفاف نينوى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 5:15 مساءً

قبضت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء على 3 من المتهمين في حادثة كارثة حريق حفل زفاف قاعة مناسبات قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية. وأوضحت الوزارة في بيان على "فيسبوك" أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأن التحقيقات لا تزال جارية. وكان مجلس أمن إقليم كردستان قد قبض على صاحب قاعة المناسبات، وسلّمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية. وقُتل مئة شخص على الأقل، وأُصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، في حريق اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق خلال حفل زفاف مساء أمس. وأفاد الدفاع المدني العراقي بأن معلومات أولية تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف؛ ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة.

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