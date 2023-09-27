السعودية | الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة لدولة الكويت الشقيقة، نقل خلالها تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

وقدم سموه واجب العزاء إلى شقيق الفقيد معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس ديوان سمو ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، وإلى أبناء الفقيد وأشقائه وأفراد أسرة آل الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

رافق سموه أثناء الزيارة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة.