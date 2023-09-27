الوسطى تشكو الفواتير والغربية تعاني انقطاع التيار

تصدرت المنطقة الغربية شكاوى المستهلكين لانقطاع الخدمة الكهربائية العام الماضي، بإجمالي 798 شكوى بـ48%، وحلت الوسطى ثانيا، بإجمالي 431 شكوى بـ26%، بينما جاءت المنطقة الوسطى الأولى في شكاوى المستهلكين بإجمالي 3156 شكوى، والغربية ثانيا، بإجمالي 978 شكوى بـ27%.

وسيطر انقطاع الخدمة الكهربائية على منطقة جازان، والتي تشكل هاجسا يؤرق الأهالي خاصة في فصل الصيف وموسم الأمطار، إذ تصدرت المنطقة معدل عدد مرات انقطاع الخدمة الكهربائية العام الماضي بـ3.32%، وتشكل 5 أنواع شكاوى المستهلكين ممثلة في: انقطاع الخدمة، والفواتير، وتوصيل الخدمة الكهربائية، وإزاحة الأعمدة، وشكاوى أخرى.

شكاوى المستهلكين

كشف تقرير هيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام الماضي، ارتفاع مؤشر معدل شكاوى المستهلكين في معدل تكرار الشكاوى، حيث بلغ 5.54% مقابل 4.93%، وانخفاض المعدل العام لانقطاع الخدمة الكهربائية للمستهلكين، حيث بلغ 1.39% مقابل 2.06% في عام 2021، وارتفاع المعدل العام لشكاوى الفواتير 2.19% مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 2%، وبلغ إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة للهيئة 9256 شكوى، وإجمالي طلبات إيصال الخدمة الكهربائية 164.4 ألف طلب، وبلغ إجمالي الطلبات المنفذة 163.6 ألف طلب بـ99.5%.

42% الوسطى

تصدرت المنطقة الوسطى شكاوى المستهلكين الواردة لـ5 أنواع شكاوى، حيث بلغ إجمالي الشكاوى 3156 شكوى، وحلت الغربية ثانيا بـ3112 شكوى، والجنوبية ثالثا بـ1520 شكوى، والشرقية رابعا بـ1468 شكوى.

انقطاع الخدمة

تصدرت المنطقة الغربية شكاوى المستهلكين لانقطاع الخدمة، حيث بلغ إجمالي الشكاوى 798 شكوى بـ48%، وحلت الوسطى ثانيا، بإجمالي 431 شكوى بـ26%، والجنوبية ثالثا، بإجمالي 258 شكوى بـ15%، والشرقية رابعا، بإجمالي 184 شكوى بـ11%.

شكاوى الفواتير

تصدرت المنطقة الوسطى شكاوى المستهلكين للفواتير، حيث بلغ إجمالي الشكاوى 1534 شكوى بـ42%، والغربية ثانيا، بإجمالي 978 شكوى بـ27%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 619 شكوى بـ17%، والجنوبية رابعا، بإجمالي 499 شكوى بـ14%.

انقطاعات وشكاوى

9256 شكاوى المستهلكين الواردة

5 أنواع لشكاوى المستهلكين

%6 ارتفاع شكاوى المستهلكين

%2.19 ارتفاع شكاوى الفواتير

164.4 ألفا طلبات إيصال الخدمة الكهربائية

4 سلبيات للانقطاعات المتكررة بجازان

الأكثر انقطاعا للخدمة الكهربائية:

جازان: 3.32%

عسير: 3.15%

الحدود الشمالية: 3.01%

ضواحي الرياض: 2.80%

حائل: 2.72%

أكثر أنواع شكاوى المستهلكين:

الفواتير: 39%

أخرى: 20%

توصيل الخدمة: 19%

انقطاع الخدمة: 18%

إزاحة الأعمدة: 4%

الأكثر شكاوى لانقطاع الخدمة:

الغربية: 48%

الوسطى: 26%

الجنوبية: 15%

الشرقية: 11%

شكاوى الفواتير:

الوسطى: 42%

الغربية: 27%

الشرقية: 17%

الجنوبية: 14%