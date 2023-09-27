انت الان تتابع شركة التنفيذي تحصد جائزتين عالميتين في خدمات الضيافة للعام الحالي 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 سبتمبر 2023, 6:57 مساءً

حصدت شركة التنفيذي جائزة (أفضل تجربة للضيف) للعام الثاني على التوالي و جائزة (القيادة في تجربة العملاء)، للعام 2023 وسط تنافس 150 شركة حول العالم، وكان ذلك في حفل Customer Experience Live الذي أقيم مساء يوم الأربعاء بالعاصمة البريطانية لندن. واختارت منظمة CXLive الدولية وهي منظمة دولية معتمدة تعنى بقياس الابتكارات والتجارب في مجال خدمة العملاء والضيوف للمؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شركة التنفيذي لما حققته الشركة من ابتكارات ريادية في إدارة وتشغيل صالات كبار الشخصيات على مستوى العالم، وتقديم خدمات أكثر تنافسية وتميزا في خدمة ضيوفها بقطاع الضيافة والسفر . وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" الأستاذ جلبان بن محمد الجلبان أن هذا الإنجاز هو نتاج خطط استراتيجية ذات كفاءة وجودة، عملت الشركة على تعزيزها بأدوات ابتكارية غير مسبوقة في مجال خدمات الضيافة؛ لتمكين أفضل النظم العالمية في إدارة وتشغيل صالاتها وتقديم مستويات جديدة من المعايير الخدمية. وأشار الأستاذ الجلبان أن الشركة سعت إلى تأكيد تفردها من خلال تنويع خدمات الرفاهية لضيوفها وسرعة وسهولة إنهاء إجراءات سفرهم لتكون بذلك النموذج الريادي الأمثل في منظومة الضيافة والسفر وتعزيز جودة الحياة لضيوف المملكة . وأكد الأستاذ الجلبان أن الشركة قدمت منظورها الجديد للتنافسية الذي يتمتع بضيافة راقية ومثرية لتجربة ضيوفها، معززة بإدارة متمكنة لصالاتنا في المطارات، والتي تتميز بأفضل وأرقى وسائل الراحة التى توفرها الشركة ضمن إدارة متكاملة، والتي تضع أولوية للتطور المستمر للنماذج الخدمية الرائدة في الضيافة على مستوى العالم؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتداداً لتحقيق المستهدفات السياحية الوطنية في خدمة ضيوف المملكة وتحقيق الإستفادة من الممكنات التي يزخر بها برنامج رؤية المملكة في قطاع السياحة والسفر .

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