انت الان تتابع الشباب يجري مرانه الرئيس للقاء الهلال.. في الجولة الثامنة من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي، وذلك استعدادًا للقاء فريق الهلال، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستهل مدرب أبيض العاصمة "خوان براون" حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق النهج الفني الذي اعتمده للمباراة، ثم أقام مناورة تكتيكية خصصها لتطبيق الجمل التكتيكية الخاصة باللقاء، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.

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