خادم الحرمين يهدي شعب كازاخستان 50 ألف مصحف

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وأوضح السفير القحطاني، أن هذه الهدية تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على تلمس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم.
من جانبه، عبر مفتي كازاخستان عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على هذه الهدية القيمة، منوها بما يقومون به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين.
وتعد هذه الهدية الدفعة الثانية التي تم تسليمها لهذا العام، إذ تم تسليم الدفعة الأولى في 31 مايو 2023، بعدد 36,500، ليصل إجمالي ما تم تسليمه 86,500.
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