شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يهدي شعب كازاخستان 50 ألف مصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الأول، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من المصاحف الشريفة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم، والبالغ عددها 50 ألف نسخة من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، للإدارة الدينية بجمهورية كازاخستان، وذلك في مقر الإدارة بالعاصمة نور سلطان، بحضور مفتي كازاخستان الشيخ نوريزي حاج تاغانولي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل القحطاني، وممثل وزارة الشؤون الإسلامية طلال المالكي.

وأوضح السفير القحطاني، أن هذه الهدية تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على تلمس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم.

من جانبه، عبر مفتي كازاخستان عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على هذه الهدية القيمة، منوها بما يقومون به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وتعد هذه الهدية الدفعة الثانية التي تم تسليمها لهذا العام، إذ تم تسليم الدفعة الأولى في 31 مايو 2023، بعدد 36,500، ليصل إجمالي ما تم تسليمه 86,500.