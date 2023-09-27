زيادة متوسط رحلات الحجاج إلى الضعفين بحلول 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع أن تشهد أعداد الرحلات الداخلية والخارجية لحجاج بيت الله الحرام بين مطارات مكة المكرمة والمدينة المنورة، نموا من 7,000 في 2018، إلى نحو 17,000 لكل رحلة بحلول 2030، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8 %، مما يشكل 2.5 ضعف زيادة في متوسط رحلات الحجاج، وذلك حسب تقرير البيئة الاستثمارية للحج والعمرة. وأوضح التقرير أنه لضمان تلبية الطلب المتزايد، ركزت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في أحد أهدافها الرئيسة على تحسين البنية التحتية للقطاع ومرافق المطار، وتعزيز طاقتها الاستيعابية لتحقيق الهدف المتمثل باستقبال أعداد الحجاج والمعتمرين المتوقعة بحلول 2030. وبناء على معدلات التوقعات الحالية، سيتجاوز حجم الطلب المتوقع حجم العرض الحالي لخدمات النقل الجوي والبنية التحتية. مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 30 مليون مسافر سنويا يستوعبهم حاليا.

يضم صالة مخصصة للحجاج تستوعب 80,000 شخص.

من المقرر توسعته ليستوعب 80 مليون مسافر بحلول 2035.

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

8 ملايين مسافر سنويا يستوعبهم حاليا.

من المقرر توسعته ليستوعب 27 مليون مسافر بحلول 2030.

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