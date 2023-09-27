تضييق الخناق على المخالفين بأحياء وسط الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضيقت غرفة العمليات المشتركة الخناق على الأعمال المخالفة في عدد من المواقع التي تستخدم في أنشطة تجارية، وضبطت 6 من العمالة المخالفة، وشقة سكنية تستخدم لتحضير الأطعمة، وذلك وفق عملية تكاملية تستهدف معالجة وضع أحياء وسط العاصمة. وأوضحت أمانة الرياض في تقرير إحصائي أن أعمال الغرفة التي تشارك فيها 14 جهة حكومية أدت إلى مصادرة 3500 كجم خضار وفواكه سلمت لجمعية البر الخيرية، وإتلاف 7 كجم لحوم فاسدة، إضافة إلى مصادرة مواد عينية، وإزالة مباسط خضار وفواكه مخالفة من 66 موقعا. نتائج العمليات: ضبط 6 من العمالة المخالفة.

شقة سكنية تستخدم لتحضير الأطعمة.

مصادرة 3500 كجم خضار وفواكه.

إتلاف 7 كجم لحوم فاسدة.

إزالة مباسط خضار وفواكه مخالفة من 66 موقعا.

تحرير إشعارين للمراجعة لمحلات مخالفة.

ضبط مستودعات مخالفة.

استدعاء أصحاب العلاقة للتحقيق.

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