برامج دعم جديدة للسجناء المفرج عنهم وأسرهم

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وتسهم المذكرة في تعزيز تكامل الجهود وتمكينها نحو التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة لدى الطرفين، وذلك من خلال إقامة البرامج وتقديم المبادرات وإتاحة جميع الفرص الممكنة للمستفيدين، التي من شأنها أن تجعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم وتكفل لهم حياة كريمة وآمنة.
يشار إلى أن مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية أنشأها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- وتعنى بالأعمال الإنسانية محليا ودوليا، حيث تقوم المؤسسة بالإشراف على عدد من المشروعات في مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها، برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأعمال الخيرية (فاعل خير)، الذي يتم تنفيذه في 15 دولة، منها: باكستان، وإندونيسيا، النيجر، باكستان، بنجلاديش، أفغانستان، الصومال، دول غرب أفريقيا، والسودان وغيرها بالتركيز على مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
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