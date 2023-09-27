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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تقديم برامج دعم جديدة للسجناء المفرج عنهم وأسرهم، أبرمت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، أمس الأول في مقرها بالرياض، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التنمية الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، وتعظيم نفعها، وتوسيع أثرها.

وتسهم المذكرة في تعزيز تكامل الجهود وتمكينها نحو التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة لدى الطرفين، وذلك من خلال إقامة البرامج وتقديم المبادرات وإتاحة جميع الفرص الممكنة للمستفيدين، التي من شأنها أن تجعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم وتكفل لهم حياة كريمة وآمنة.

يشار إلى أن مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية أنشأها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- وتعنى بالأعمال الإنسانية محليا ودوليا، حيث تقوم المؤسسة بالإشراف على عدد من المشروعات في مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها، برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأعمال الخيرية (فاعل خير)، الذي يتم تنفيذه في 15 دولة، منها: باكستان، وإندونيسيا، النيجر، باكستان، بنجلاديش، أفغانستان، الصومال، دول غرب أفريقيا، والسودان وغيرها بالتركيز على مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.