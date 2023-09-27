المملكة بين الدول الأقل إصابة بالسرطان عالميا

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وبحسب التقرير فإن الدول التي تصدرت من حيث حالات السرطان المسجلة فيها لكل 100 ألف من السكان هي: الدنمارك، أيرلندا، بلجيكا، هنغاريا، فرنسا، هولندا، أستراليا، النرويج، سلوفينيا والولايات المتحدة.
معدل السرطان حسب الدولة: (حالات السرطان لكل 100 ألف شخص):
- الدنمارك: 335
- أيرلندا: 326
- بلجيكا: 322
- المجر: 321
- فرنسا: 320
- هولندا: 315
- أستراليا: 312
- النرويج: 312
- سلوفينيا: 300
- الولايات المتحدة الأمريكية: 297
- المملكة المتحدة: 296
- صربيا: 291
- كندا: 287
- كرواتيا: 284
- اليابان: 282
- ألمانيا: 281
- إيطاليا: 278
- السويد: 271
- سويسرا: 268
- إسبانيا: 264
- الأوروغواي: 257
- البرتغال: 255
- كوريا الجنوبية: 239
- إسرائيل: 239
- سنغافورة: 229
- تركيا: 225
- أوكرانيا: 206
- الصين: 203
- تايلاند: 161
- فيتنام: 158
- كينيا: 147
- إندونيسيا: 138
- الجزائر : 132
- تنزانيا: 131
- الكويت : 115
- نيجيريا: 108
- باكستان: 107
- الإمارات: 104
- الهند: 96
- السعودية: 95
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