المملكة بين الدول الأقل إصابة بالسرطان عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة ترتيبا متأخرا في عدد حالات الإصابة بالسرطان لكل 100 ألف من السكان، إذ بلغت 95 حاله لكل 100 ألف، ما يضعها في الترتيب 164 عالميا، وذلك بحسب تقرير الصندوق العالمي لأبحاث السرطان الدولي للعام 2023. وبحسب التقرير فإن الدول التي تصدرت من حيث حالات السرطان المسجلة فيها لكل 100 ألف من السكان هي: الدنمارك، أيرلندا، بلجيكا، هنغاريا، فرنسا، هولندا، أستراليا، النرويج، سلوفينيا والولايات المتحدة. معدل السرطان حسب الدولة: (حالات السرطان لكل 100 ألف شخص): الدنمارك: 335

أيرلندا: 326

بلجيكا: 322

المجر: 321

فرنسا: 320

هولندا: 315

أستراليا: 312

النرويج: 312

سلوفينيا: 300

الولايات المتحدة الأمريكية: 297

المملكة المتحدة: 296

صربيا: 291

كندا: 287

كرواتيا: 284

اليابان: 282

ألمانيا: 281

إيطاليا: 278

السويد: 271

سويسرا: 268

إسبانيا: 264

الأوروغواي: 257

البرتغال: 255

كوريا الجنوبية: 239

إسرائيل: 239

سنغافورة: 229

تركيا: 225

أوكرانيا: 206

الصين: 203

تايلاند: 161

فيتنام: 158

كينيا: 147

إندونيسيا: 138

الجزائر : 132

تنزانيا: 131

الكويت : 115

نيجيريا: 108

باكستان: 107

الإمارات: 104

الهند: 96

السعودية: 95

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