خدمات الكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر «أبشر»

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وأوضحت الأحوال المدنية أن الخدمات الجديدة شملت خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية، وخدمة إصدار وعرض شهادة الوفاة، وخدمة التحقق من شهادات الميلاد والوفاة الرقمية.
وبينت أن خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية تمكن المواطنين والمواطنات والمقيمين من استعراض شهادة الميلاد الرقمية للمستفيد أو أحد أفراد أسرته، مع إتاحة إمكان طباعتها.
فيما تمكن خدمة إصدار شهادة الوفاة، المواطنين والمواطنات والمقيمين من تسجيل واقعة الوفاة الكترونيا لأحد أفراد الأسرة أو الوالدين أو العمالة المكفولين، بعد التبليغ الكترونياً من المستشفى.
كما تمكن خدمة عرض شهادة الوفاة، المستفيدين من استعراض شهادة الوفاة الرقمية مع إتاحة طباعتها، وذلك لأحد أفراد الأسرة أو الوالدين أو المكفولين.
وأشارت إلى أن خدمة التحقق من صحة شهادة الميلاد وشهادة الوفاة الرقمية، تمكن المستفيدين من التحقق الكترونيا من صحة الشهادات.
ولفتت إلى أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على إجراءات ومتطلبات الخدمات الجديدة عبر الدخول لحساب المستخدم في منصة «أبشر»، مؤكدة أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الالكترونية الهادفة إلى توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات، والارتقاء بجودة خدماتها للمستفيدين، وتماشيا مع التوسع في الحلول الذكية والتحول الرقمي لتسهيل التعاملات والإجراءات، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
الخدمات شملت:
- عرض شهادة الميلاد الرقمية.
- إصدار وعرض شهادة الوفاة.
- التحقق من شهادات الميلاد والوفاة الرقمية.
- توفير الوقت والجهد.
- اختصار الإجراءات.
- الارتقاء بجودة خدماتها للمستفيدين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.