جلسة تفاعلية في تطبيق الرؤى على توقعات الأرصاد

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وهدفت الورشة إلى تعريف الأكاديميين والمهنيين بأبحاث المركز المستمرة ومساعيه التنموية وتطبيقاته العملية، مسلطة الضوء على أحدث النتائج التي توصل إليها المركز الإقليمي للتغير المناخي فيما يتعلق بالوضع الراهن والآفاق المستقبلية لمناخ المملكة في ظل التأثير المتزايد لتغير المناخ، إلى جانب إطلاع المشاركين على تقنيات التغيرات المناخية المتطورة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، ومناقشة الاستراتيجيات المثلى لفهم ديناميكيات المناخ الإقليمية، والاستفادة الفعالة من توقعات تغير المناخ الحديثة المصممة خصيصا للمملكة.
وتضمنت الفعاليات جلسة تفاعلية توفر للمشاركين خبرة عملية في تطبيق الرؤى على سيناريوهات حقيقية، خاصة فيما يتعلق بمدينة الرياض، إضافة إلى جلسات عمل تمثلت في، فهم التقلبات والتغيرات المناخية ومفهوم التوقعات المناخية، وتوقعات CMIP6 لتغير المناخ على مدينة الرياض، والتوقعات المناخية الإقليمية والتصور المناخي، إلى جانب جلستي تدريب عملي حول توقعات هطول الأمطار الغزيرة، وتوضيحات للعاصمة الرياض.
أهداف الورشة
- تعريف الأكاديميين والمهنيين بأبحاث مركز الأرصاد المستمرة.
- أحدث النتائج التي توصل إليها المركز الإقليمي للتغير المناخي.
- الآفاق المستقبلية لمناخ المملكة في ظل التأثير المتزايد لتغير المناخ.
- إطلاع المشاركين على تقنيات التغيرات المناخية المتطورة.
- مناقشة الاستراتيجيات المثلى لفهم ديناميكيات المناخ الإقليمية.
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