مطالبة بتسهيل حصول المواطنين على المسكن الأول بأقساط مريحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، صندوق التنمية العقارية إلى دراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبيا ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة؛ لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول.

وأكد أن على الصندوق العمل على تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الاستراتيجية له.

وطالب المجلس في قراره الصندوق بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعيا في القرار ذاته الصندوق إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية.

وفي الجلسة ذاتها أصدر المجلس قراره بشان التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1443 / 1444هـ ، بعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلته أمام المجلس رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي.

وفي قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقا) للعام المالي 1443 / 1444هـ، طالب الهيئة إلى العمل للوصول إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العملاقة لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة من إيراد الإعلانات التي تظهر مع محتوى سعودي مجاني تبثه هذه الشركات عبر منصاتها.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين، والتي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، وقياس أثرها.

ودعا في ذات القرار الهيئة إلى الإسراع بالمراجعة الشاملة لنطاق عملها والرفع لجهات الاختصاص عن الأعمال التي تدخل في اختصاصها النظامي، وتقوم بها جهات حكومية أخرى منعا للازدواجية والاستفادة من الكوادر الوطنية لديها واستقطابها وتأهيلها مهنيا.

مطالبات خلال جلسة الشورى: