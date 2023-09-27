تجهيز 15 مهبطا للطيران الإسعافي بمستشفيات القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تجمع القصيم الصحي عن تنفيذ مشروع تجهيز 15 مهبطا للطيران العمودي لإسعاف ونقل المرضى عبر الإخلاء الجوي في عدد من مستشفيات المنطقة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم.

وأوضح التجمع أن المشروع يأتي ضمن مصفوفة مشاريع تطوير الخدمات الطبية الطارئة والمتمثلة في نقل وإسعاف الحالات المرضية والإصابات على وجه السرعة، من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات المرجعية والمراكز الطبية ذات الاختصاص بمنطقة القصيم، والتي تحتاج إلى التدخل العاجل والفوري ولا تحتمل التأخير للإسهام في إنقاذ الأرواح بصورة طارئة وتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب لها بحسب مقتضيات الحالة في زمن قياسي.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أن الحالات التي تتطلب سرعة نقلها بالإسعاف الطبي الجوي هي: السكتات الدماغية، والجلطات القلبية، وحالات الإصابات في الحوادث المروعة، والحالات التي تتطلب العناية الفائقة والمركزة.

وبين أن مهابط الطيران العمودي التي تم إنجاز العمل فيها وتجهيزها بما يلزم توزعت على 11 مستشفى بالمنطقة، وهي مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، مستشفى بريدة المركزي، مستشفى الرس العام، مستشفى المذنب العام، مستشفى القوارة العام، مستشفى البدائع العام، مستشفى عيون الجواء، مستشفى البكيرية العام، مستشفى ضريه، مستشفى قصيباء، ومستشفى عقلة الصقور.

وأضاف أنه يجري العمل على إنشاء مهابط الطيران العمودي في 4 مستشفيات أخرى، وهي مستشفى الملك سعود بعنيزة ومستشفى قبة ومستشفى النبهانية ومستشفى الأسياح.

مستشفيات مستفيدة: