مهرجان للفنون الأدائية التقليدية في الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الثقافة أمس مهرجان الفنون الأدائية التقليدية بمنطقة الباحة، الذي سيقام حتى 30 سبتمبر الجاري في متنزه الأمير حسام بالقيم. ويهدف المهرجان إلى إحياء الفنون الأدائية التقليدية السعودية الأصيلة وإبراز أثرها الثقافي والاجتماعي.

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