شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 بلدان.. "السعودي للتنمية" يدعم القطاعات الإنمائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم، اتفاقيتي قرضين تنمويين مقدمتين من الصندوق بقيمة 140 مليون دولار، لدعم القطاعات الإنمائية في جزر البهاما وجمهورية موريشيوس.

بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا مع جمهورية سان مارينو لفتح آفاق التعاون التنموي بين الجانبين، على هامش استضافة المملكة ليوم السياحة العالمي لعام 2023 في مدينة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

النمو الاقتصادي بجزر البهاما

تهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تمويل مشروع نهضة مطارات جُزر العائلة ورفع قدرتها التشغيلية، بقيمة 70 مليون دولار، لدعم النقل والمواصلات والنمو الاقتصادي في جزر البهاما.

كما سيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية إلى 285 ألف مسافر سنويًا، فضلًا عن توفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة في المطارات.

دعم اقتصاد موريشيوس

تهدف إلى الإسهام في تمويل مشروع بناء سد نهر ديزانجيل في موريشيوس بقيمة 70 مليون دولار، إذ يُعد المشروع أحد المصادر الرئيسة للمياه الصالحة للشرب والري الزراعي والاستخدام الصناعي، مما يساعد على الحد من شح المياه في جنوب الجزيرة.

كما سيسهم السد في دعم الاقتصاد من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن دعم النمو الاجتماعي في جنوب موريشيوس.

دعم سان مارينو

يأتي توقيع خطاب النوايا من جانب جمهورية سان مارينو، مع وزير السياحة في سان مارينو، فيديريكو بيديني أماتي، بهدف بحث وتطوير الصندوق لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية في سان مارينو، للإسهام في تحفيز التنمية الاقتصادية ودعم النقل والمواصلات.

وتُعد الخطوة بداية علاقة تنموية جديدة بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية سان مارينو.

وتأتي تلك الاتفاقيات والتعاون التنموي، حرصًا من الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة حول العالم للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية.