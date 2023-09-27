شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس "ناورو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس جمهورية ناورو، روس كون.

ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، للرئيس، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ناورو دوام والتقدم والازدهار.

العلاقات الثنائية

جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية، سعود الساطي، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية فيصل القحطاني.