شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات الملف اللبناني مع مبعوث الرئيس الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

الحاضرون في اللقاء

حضر الاستقبال، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان، وليد بن عبدالله بخاري.