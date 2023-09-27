شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تعتدي على شاب.. ضبط أطراف مشاجرة الرياض وآخر في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، أطراف مشاجرة بين فتاة وشاب، في أحد الأماكن العامة، بالإضافة لمن وثق الحادثة ونشرها.

وحسب ما جرى تداوله، ضربت فتاة شابا، بعد مبادرته برش مادة "بخاخ" على سيارتها، فما كان منها إلا النزول وضربه كما ظهر في الفيديو المتداول.

وأعلن الأمن العام على حسابه عبر منصة "إكس"، ضبط أطراف المشاجرة، مساء اليوم الأربعاء.

جهود شرطة المملكة

إلى ذلك، ألقت شرطة محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، القبض على شخص لمضايقته فتاة، أثناء فعاليات اليوم الوطني.

وجرى الكشف عن واقعة الضبط، على حساب الأمن العام، على منصة "إكس"