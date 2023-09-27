شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. تفاصيل تدشين مهرجان العنب والرمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ماجد بن عبد الله الخليف، مهرجان العنب والرمان، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار، محافظ الطائف، وبحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة هاني بن عبد الرحمن القاضي.

وأوضح الخليف، أن المهرجان يهدف لإبراز ما تحظى به الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة، ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية.

فعاليات المهرجان

بين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن المهرجان يتضمن عرضًا لمحاصيل العنب والرمان، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة 4 أيام في حديقة الحكير بالسداد.

من جهته أوضح القاضي أن عدد أشجار الرمان في محافظة الطائف نحو 220 ألف شجرة على مساحة 7670 دونمًا وإنتاجها 5000 طن، وأشجار العنب في المحافظة حوالي 113 ألف شجرة، على مساحة 3780 دونمًا، وإنتاجها 3500 طن في العام.

وأكد حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر المهرجانات الزراعية.