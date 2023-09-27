شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت سائحة أمريكية عن ثقافة الشعب السعودي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت سائحة أمريكية، عن رحابة وكرم وحب الشعب السعودي ومساعدته للجميع.

وقالت السائحة، إن ذلك من الأسباب التي جعلت عائلتها تتأقلم سريعاً مع الثقافة السعودية، ونصحت الجميع بالقدوم للمملكة وخوض تجربة ثقافية وسياحية رائعة.

السياحة في المملكة

تواصل رؤية السعودية 2030، العمل في مسيرة أكبر تحوّل وطني تشهده المملكة في المجال السياحي، ليحقق الاقتصاد ازدهارًا متناميًا.

وتزامنًا مع الاحتفاء بيوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة للعام الحالي 2023 تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر" في العاصمة الرياض، أعرب الكثير من السياح في المملكة عن انبهارهم بروح العراقة، والتطور الذي تشهده المنطقة والآثار التاريخية والتراث الإنساني، وقدرة المملكة في إبداء المكنون من كنوز تاريخية عظيمة.