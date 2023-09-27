شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يغير اسم مزاد الإبل بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بتسمية مزاد الإبل بمحافظة عنيزة باسم "ضاحية عنيزة لمزادات الإبل".

ويأتي توجيه سموه، بعد اطلاعه اليوم على تكامل وتوافر جميع العناصر التي تخدم الملاك والمستثمرين لمزادات الإبل، مما يسهم في تعزيز اقتصاديات الإبل بالمنطقة .

تطوير شامل

أكد أمير القصيم، بأن ماشهده الموقع من تطوير وتأهيل شامل وتوفير جميع الخدمات والبنية التحتية التي أسهمت في إنجاح مزاد الإبل بالإضافة إلى أهمية موقعه بمحافظة عنيزة على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان، مع طريق الملك فهد، وعلى مساحة 4 ملايين متر مربع، وبمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية .

وبيّن أن ضاحية عنيزة لمزادات الإبل ستكون رافدًا اقتصاديًا، لدعم حراك مزادات الإبل، ونمو وازدهار الموروث وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.