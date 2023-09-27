شكرا لقرائتكم خبر عن لنقل الخبرات في مجال السلامة.. الرياض تستضيف معرض "انترسك السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف مدينة الرياض معرض "إنترسك السعودية" في دورته الخامسة خلال الفترة من 18 إلى 20 ربيع الأول الجاري الموافق 3 - 5 / 10 / 2023 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المعرض الذي يُقام تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني إلى فتح آفاق وتوسيع الشراكات المحلية والعالمية للاستفادة مما سيطرح لنقل أفضل وأحدث التجارب والخبرات في مجالات الإطفاء والأمن والسلامة وكذلك إتاحة فرص التباحث مع الوفود والشخصيات المدعوة من مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال.