السعودية | القيادة تعزي رئيس العراق في ضحايا حريق نينوى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية العراق، د. عبد اللطيف جمال رشيد، في ضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين الله أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية العراق، د. عبد اللطيف جمال رشيد، في ضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل المولى سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.