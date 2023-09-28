النادي السعودي ببرايتون يحتفل بيوم دوت الخليج

تحت رعاية الملحقية الثقافية السعودية بلندن احتفل النادي السعودي ببرايتون باليوم الوطني السعودي 93 في رحاب جامعة ساسكس بمدينة برايتون.

واشتمل الاحتفال على معرض تعريفي بمشاريع دوت الخليج التنموية والقفزات النوعية، كما صاحب ذلك ركن للتراث الوطني عرض فيه العديد من المقتنيات السعودية الأثرية.

وأوضح رئيس النادي السعودي ببرايتون في دورته الثانية والأربعين باحث الدكتوراة بجامعة ساسكس، محمد بن خالد آل حيدان، أن النادي بدأ الاستعداد لهذه المناسبة مبكرًا، وعمد إلى إقامة مثل هذه المناسبات الوطنية في رحاب الجامعة لكي يتسنى للسعوديين إظهار الاعتزاز والولاء لوطنهم، وكذلك لاطلاع منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها من جميع الجنسيات على مشاريع المملكة العربية السعودية، والتقدم الحاصل في دوت الخليج المعطاء على كافة الأصعدة.

وحظي الاحتفال بحضور كثيف من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المراكز البحثية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الذين شاركوا السعوديين احتفالهم بهذه المناسبة وأظهروا إعجابهم بالمشاريع السعودية التنموية.