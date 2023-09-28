انت الان تتابع بالفيديو.. "أمين نجران" لـ"يا هلا بالعرفج": أنسنة المدن تعني أن تكون المدينة صديقة للإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
27 سبتمبر 2023, 9:06 مساءً
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية. ومن ضمن هذه الفقرات فقرة البرواز، التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا للأمين العام لمنطقة نجران، المهندس "صالح الغامدي"، شرح من خلاله مفهوم أنسنة المدن، وقال: "إن أنسنة المدن تعني أن تكون المدينة صديقة للإنسان". كما تكلم عن أحدث مشاريع الأمانة المستقبلية، وخطة معالجة التشوُّه البصري.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو مع الإعلامية "وئام الدخيل"، تحدثت من خلاله عن علاقتها بالمشي الذي تعتبره رياضة ومتعة وأسلوب حياة. كما ذكرت بعض أهم القرارات التي اتخذتها أثناء المشي.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "القواعد الذهبية للإعلام" للأستاذ "ماضي الخميس"، كما عرض أثناء الفقرة مقطعًا مرئيًّا للمؤلف، تحدَّث من خلاله عن كتابه.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى ضياء خوجة قصة أغنية "يا ريت العمر يتوقف"، التي غناها فنان العرب محمد عبده، وكتب كلماتها الشاعر "إبراهيم خفاجة" -رحمه الله-.
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