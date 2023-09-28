"الأرصاد": أمطار ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة ومحافظاتها الحناكية والعلا والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ غداً الساعة الواحدة مساءً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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