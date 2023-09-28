برامج تلفزيونية جديدة ترتكز على الحيوية والازدهار والطموح

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ويتصدر برنامج «شاعر الراية» البرامج التي تعود بنسخة جديدة، في موسمه الثاني الذي يقدم بحلة جديدة، مستعينا بنخبة من الأسماء البارزة في لجنة التحكيم، كما يكشف البرنامج عن عدد من المفاجآت في مجال الشعر لمتذوقيه وعشاقه إلى جانب استقطاب الكثير من الشعراء المتنافسين على لقب «شاعر الراية».
كما راعت الدورة البرامجية الجديدة جانب اللقاءات المهمة مع شخصيات بارزة في الوطن سجلت أثرا ملموسا وواضحا، وتركت بصمة خالدة، ويطلون من خلال برنامج «مخيال» الذي يقدمه عبدالله البندر.
وذهبت الهيئة إلى جانب إنساني في برامجها الجديدة من خلال تقديمها لبرنامج «آخر نفس»، الذي يركز على الأشخاص الذي تكبدوا مشقة فقدانهم في المناطـق البرية أو البحرية والجبلية، ويتم سرد قصصهم ومعاناتهم وعرض القصة من خلال محاكاة للواقع.
كما تتضمن الحقبة الجديدة للبرامج تقديم برنامج يعني برصد وثائقي تاريخي يحكي قصـة الإنسان في المملكـة منذ فجـر التاريخ ( قبل 7000 سـنة) إلى عصـر الرؤيـة، ويحمل اسم «جذور»، ويتطرق إلى أبرز الهجرات والعصور القديمة والحديثة، والأماكن والشواهد التي تبرز تفاصيـل حياة الإنسان وثقافته وحضارته.
من البرامج الجديدة:
- «بالفطرة» معني بالأطفال واهتماماتهم ولكن من زوايا مختلفة.
- «إرث» يستعرض أحداثا سعودية وقعت في شبه الجزيرة العربية.
- «دربك خضر» يسلط الضوء على حياة المواطن قبل وبعد تجربته لمخرجات رؤيـة 2030.
- «رياضة سكوب» يفتح ملفات ساخنة وحصرية ويستضيف نجوم كرة القدم.
- «وش صاير» يستضيف عددا من المهتمين والناشطين في وسائل التواصل ويتطرق لردود الفعل.
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