حملة للتوعية والتعايش مع اضطراب فرط الحركة

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وتهدف الحملة إلى تعزيز التعاون بين قطاعات الدولة في نشر المعرفة والتثقيف بطرق التعامل مع المرض، وتفهم الأبناء من الأطفال والشباب المشخصين به ليتمتعوا بنمط حياة صحي ولمنع الآثار السلبية المترتبة عن تأخر التشخيص والعلاج، مسهمة في تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة.
وتتضمن الحملة التي تستهدف جميع فئات المجتمع، نشاطات توعوية متنوعة ما بين الحملات الالكترونية المكثفة برسائل موحدة بالشراكة مع الجهات، والحملات الميدانية بالشراكة مع المتاجر والنوادي الطلابية بالجامعات والشراكات المجتمعية مع المدارس، والحملة الإعلامية بالقنوات الفضائية والإذاعية، بالتنسيق مع المختصين من الأطباء والاستشاريين لتسليط الضوء على مواضيع التشخيص والعلاج والتعايش مع الاضطراب وأعراضه وأبعاده الصحية والنفسية والاجتماعية.
عوامل الخطورة:
- الوراثة (أغلب الحالات)
- التعرض للسموم البيئية أثناء الحمل أو في سن مبكرة
- انخفاض الوزن عند الولادة
- نقص الأكسجين
- التدخين أو المخدرات أثناء الحمل
- تدهور الصحة النفسية والعقلية.
- الفشل وسوء الأداء الدراسي والمهني والبطالة.
- الوقوع في مشاكل قانونية أو ارتكاب الجرائم.
- كثرة الوقوع في حوادث السيارات وغيرها.
- توتر العلاقات الاجتماعية.
- محاولات الانتحار.
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