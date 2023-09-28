رفع الكفايات المهنية لمعلمات الطائف ببرامج معيارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم محافظة الطائف برامج تدريبية المعيارية بهدف رفع الكفايات المهنية للمعلمات وتحسين نواتج التعلم في تدريس مادة العلوم. وشملت البرامج مناهج العلوم للاختبار الدولي TIMSS، والبرنامج الدولي لتقيم الطلبة PISA، إضافة إلى كفايات مقرر الهندسة لمسار علوم الحاسب والهندسة. وفي سياق متصل نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي «قسم العلوم الطبيعية «بنات» بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، لقاءها السنوي لمشرفات العلوم الطبيعية. وسلط اللقاء الضوء على اكتساب الخبرات الإشرافية الداعمة لتحسين نتائج التعلم في ضوء مؤشرات الأداء التعليمي، من خلال عدة محاور أهمها التحدث عن الأدلة والتعاميم وتشخيص الواقع والتقويم المدرسي، ومجتمعات التعلم المهنية الوزارية، وجدولة أعمال الخطة التشغيلية للقسم واستعراض برامج خطة التدريب، مع الوقوف على مؤشرات منصة مدرستي ونظام نور.

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