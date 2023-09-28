شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لتوثيق أهازيج مشجعي أندية كرة القدم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستعمل الهيئة من خلال هذه المبادرة على توفير أرشيف متكامل يضم أهازيج الأندية، وما يتصل بها من المقالات الصحفية، والكتب، والأبحاث، والدراسات المعنية، إلى جانب عملية حصر ميداني يلتقي فيه فريق «طروق كرة القدم السعودية» بروابط المشجعين لأبرز الأندية السعودية، وعدد من الموسيقيين، والرياضيين، والمؤرخين، وإنتاج أفلام وثائقية تروي تاريخ تلك الأندية من منظورٍ فني من خلال أهازيجها.
وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية لتؤكد على مدى ارتباط الفن الموسيقي والثقافة في حياة الفرد والمجتمع، وقدرة الموسيقى على تشكيل ذاكرة الشغف الجماهيرية عن طريق الدور الذي تلعبه أهازيج المشجعين على المدرجات في صناعة «الحدث» عبر تاريخ كرة القدم السعودية.
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