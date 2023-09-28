إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت في «التخصصي»

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وأوضح قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية والمدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء البروفسور ديتر برورينج، أن هذا الإنجاز النوعي يؤكد التزام «التخصصي» بالابتكار الطبي وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن النجاح المتحقق لعمليات زراعة الكبد الروبوتية بالكامل يمثل نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء، تؤكد مكانة «التخصصي» كمركز رائد عالميا في هذا المجال.
وتفرد «التخصصي» عالميا بتنفيذه عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت في مرحلتي الاستئصال والزراعة، وذلك بعد أن كان يعتمد نهجا يجمع بين الجراحتين التقليدية والروبوتية في تنفيذ عملية الزراعة، ويعتمد كليا منذ 2018 على الجراحة الروبوتية في استئصال الكبد جزئيا من المتبرعين الأحياء.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار مساعي «التخصصي» الدائمة لتسخير جميع الإمكانات، وجلب أحدث التقنيات، لتحسين النتائج، وكفاءة التشغيل، ليكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ولإتاحة خدماته لشريحة أوسع من المستفيدين.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالميا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية.
مزايا زراعة الكبد الروبوتية:
- إحداث شقوق أصغر في جسم المريض.
- تقليل مدة شفاء المريض.
- تقليل احتمالية حدوث المضاعفات.
- إحداث شق في جسد المريض يصل طوله لـ15 سم.
- حدوث مضاعفات قد تصيب 50% من الحالات.
- تستوجب مدة إقامة أطول في المستشفى.
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