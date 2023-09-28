رصد تحول المشهد الثقافي وتطوره وتوثيق إنجازاته وإثرائه

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وجرت مراسم التوقيع على هامش انعقاد المؤتمر الـ12 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 25 - 26 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية.
ونوه مساعد وزير الثقافة إلى أن توقيع البرنامج التنفيذي مع الإيسيسكو يأتي استكمالا لجهود المملكة في دعم المشاريع الثقافية.
4 أبعاد ومحاور أساسية للرصد:
- الثقافة من أجل التنمية الاقتصادية.
- الثقافة من أجل البيئة والمناخ والقدرة على الصمود.
- الثقافة من أجل التنمية الاجتماعية.
- الثقافة من أجل الانفتاح والتنوع.
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