رصد تحول المشهد الثقافي وتطوره وتوثيق إنجازاته وإثرائه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لرصد تحول المشهد الثقافي وتطوره وتوثيق إنجازاته، وقع مساعد وزير الثقافة راكان الطوق، مع مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم المالك، البرنامج التنفيذي لمشروع مؤشر الثقافة لدول العالم الإسلامي، وذلك بهدف التنسيق ومتابعة أعمال تنفيذ المشروع.

وجرت مراسم التوقيع على هامش انعقاد المؤتمر الـ12 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 25 - 26 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية.

ونوه مساعد وزير الثقافة إلى أن توقيع البرنامج التنفيذي مع الإيسيسكو يأتي استكمالا لجهود المملكة في دعم المشاريع الثقافية.

4 أبعاد ومحاور أساسية للرصد: