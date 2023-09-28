شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023، الذي يستمر 3 أيام في الرياض.

وقال رئيس الجمعية البروفيسور أمل الهاشم، إن المؤتمر يُعد أحد أهم المحطات العلمية المهمة في مسيرة الجمعية التي تعمل على المزيد من التواصل والتوثيق خدمة للمجتمع بشكل عام، ومستفيدي خدمات الطب الوراثي بشكل خاص.

وأضاف أن هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات العلمية على خارطة الطب الوراثي محليًا وعالميًا، وأنه يواكب الجهود التي تبذلها المملكة لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن، ودعم الجهود الصحية للجمعية بما يواكب مستوى الوعي المنشود، ورفع مستوى وعي المواطنين والمواطنات الصحي لمواجهة الأمراض الوراثية.

خبرات وطنية وعالمية

أوضح المتحدث الرسمي للجمعية البروفيسور زهير بن عبد الله رهبيني، أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا من الخبرات الوطنية والعالمية الذين تعول عليهم الجمعية في إحداث نقلة علمية على مستوى خدمات الطب الوراثي في المملكة.

وكشف عن أن المؤتمر يستهدف الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة، والمهتمين بذات الاختصاص من مجالات الطب الأخرى.

وأشار إلى اعتماد ساعات المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تعليم طبي مستمر، تقدم من خلال رواد الأبحاث الجينية وأطباء الجينات والمهتمين بهذا التخصص في حقل الطب الوراثي من المستشفيات المتخصصة في مدن المملكة، بالإضافة إلى ساعات إضافية للورش التي تقام موازية للمؤتمر.

جلسات الأيام الثلاثة

وفي ذات السياق، أفادت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر د. ملاك الغامدي، بأن المؤتمر يشهد عدة جلسات على مدار أيامه الثلاثة، إذ يتضمن يومه الأول 4 جلسات تستعرض المستجدات في التشخيص وحصر ودقة البيانات المتعلقة بالشفرات الوراثية.

بينما تستعرض جلسات اليوم الثاني المستجدات في التشخيص الكيميائي لأمراض التمثيل الغذائي، وأيضًا الأبحاث في زراعة المورثات، فيما يشهد اليوم الثالث 4 جلسات تركز على جانب الوقاية من الأمراض الوراثية.

ودعت "الغامدي" عموم الراغبين في الاستفادة من المؤتمر التسجيل على هذا الرابط.