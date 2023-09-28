شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات محتملة.. قنصلية المملكة لدى اسطنبول تنبه السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت القنصلية العامة للمملكة لدى جمهورية تركيا في اسطنبول، تنبيهًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية اسطنبول اليوم الخميس.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "إكس": أصدرت الأرصاد الجوية التركية تحذيرًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية اسطنبول اليوم الخميس".

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كما أوصت القنصلية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وأكدت أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية.