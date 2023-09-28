15 مهبطا للطيران الإسعافي

كشف تجمع القصيم الصحي عن تنفيذ مشروع تجهيز 15 مهبطًا للطيران العمودي لإسعاف ونقل المرضى عبر الإخلاء الجوي في عدد من مستشفيات المنطقة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم.

أوضح التجمع أن المشروع يأتي ضمن مصفوفة مشاريع تطوير الخدمات الطبية الطارئة، والمتمثلة في نقل وإسعاف الحالات المرضية والإصابات على وجه السرعة من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات المرجعية والمراكز الطبية ذات الاختصاص بمنطقة القصيم، والتي تحتاج إلى التدخل العاجل والفوري ولا تحتمل التأخير للإسهام في إنقاذ الأرواح بصورة طارئة وتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب لها بحسب مقتضيات الحالة في زمن قياسي.

لفت تجمع القصيم الصحي إلى أن الحالات التي تتطلب سرعة نقلها بالإسعاف الطبي الجوي هي «السكتات الدماغية، والجلطات القلبية، وحالات الإصابات في الحوادث المروعة، والحالات التي تتطلب العناية الفائقة والمركزة».