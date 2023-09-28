انت الان تتابع بالفيديو: لقي مشاهدات كثيفة.. مصور صاعقة برج الساعة يكشف تفاصيل "شجرة البرق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
27 سبتمبر 2023, 10:41 مساءً
لقي مقطع فيديو قصير، يُظهر انقضاض صاعقة برقية على برج الساعة الشاهق في مكة المكرمة؛ لتُشكل شكل شجرة في السماء، مشاهدات كثيفة خلال الساعات القليلة الماضية، وتناقلته وسائل الإعلام والمتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وكشف صاحب المقطع، المصور المكي عبدالعزيز الحربي، لـ"الخليج 365" تفاصيل المقطع الذي أسر قلوب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهر سماء العاصمة المقدسة في منظر مهيب ولافت للأنظار؛ ما أضطره إلى ارتقاء موقع مرتفع للحصول على المشهد الاستثنائي.
وقال "الحربي": "رصدت الفيديو من منطقة مرتفعة، بالتحديد في حي الزاهر من أعلى قمة، حيث كانت الصواعق تتوالى على قمة برج الساعة".
ويضيف: "بعد التقاط المقطع استخدمت نمط التصوير البطيء (سلو موشن)؛ لأخرج بلقطة الصورة الجميلة، التي بدت فيها الصاعقة كما لو كانت شجرة بفروع وأغصان من البرق".
ولفت المصور المكي إلى أنه اعتاد التقاط الصور المختلفة، والتفاصيل الجميلة لمكة والمسجد الحرام يوميًّا، ومتابعة الظواهر الجوية في سمائها؛ لالتقاط أفضل الصور، وتوثيق اللحظات الاستثنائية، ومشاركة المتابعين هذه الروائع.. إلا إنه "لم يشهد لبروق وصواعق هذا المساء مثيلاً"، على حد قوله.
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