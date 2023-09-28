شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال يفاجئ خيسوس بهذا البيان - طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بيان من فهد بن نافل لخيسوس

نشر فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، بيانا رسميا، يدعم به المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الزعيم الحالي، الذي يعاني في الفترة الأخيرة على مستوى النتائج والأداء.

وكتب فهد بن نافل، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "X" تويتر سابقًا: "يخوض ‎الهلال يوم الجمعة مواجهته الثامنة خلال مسيرته في الدوري.. مسيرة نتطلع إلى اكتمالها بمظهر يليق بمكانة الكيان وحجم العمل المبذول من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبي".

وأضاف: "محصلة المسيرة خمسة انتصارات وتعادلين وبلا خسارة.. تجاوزنا خلالها عددًا من الظروف التي من شأنها أن تُسهم خلال الفترة القادمة في تعزيز قوتنا، وتصحيح أخطائنا، بعد مرحلة انتقالية شهدت تغييرًا كبيرًا في صفوف الفريق الأول".

وواصل: "حق الانتقاد مكفول للجميع ومرحّب به ويُسهم في تقويم أي عمل قد يعتريه بعض التذبذب الذي يتحمّله جميع من يُنسب إليهم العمل إما بالحسن أو بالسوء".



وأختتم: "أضلاع الفريق ثلاثة.. لاعبين.. جهاز فني.. جهاز إداري.. والقلب هم جماهيرنا الذين ينبضون روحًا في جسد الهلال.. والمعوّل منا جميعًا استشعار المسؤولية ودعم نجومنا بقيادة المدرب "جيسوس".. ونكون يدًا بيد من أجل أن يستمر ‎#الهلال_أولًا".

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، في يحتل الشباب المركز الحادي عشر، برصيد 8 نقاط.