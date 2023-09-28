خلال 5 أيام.. أكثر من 3900 جولة للإصحاح البيئي في نجران

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أمانة منطقة نجران خلال 5 أيام، 3929 جولة للإصحاح البيئي، ضمن خططها لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس منصور همام، أنه جرى خلال جولات المكافحة رش 618 منزلًا بالمبيدات الحشرية، ومعالجة 1620 مستنقعًا تشكل بؤرًا لتجمع الحشرات الضارة، ومكافحة 1350 بؤرة توالد حشري، ومكافحة 18 من الحيوانات الضالة والزواحف والقوارض، إضافة إلى تنفيذ 144 جولة رش وتعقيم شاملة للأحياء السكنية، و179 للدوائر الحكومية.

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