انت الان تتابع "المطرية" تخف وبرد ورياح مغبرة.. "طقس إجازة الأسبوع" في توقعات "الحصيني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 7:34 صباحاً

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن الحرارة سجّلت فجر اليوم الخميس -بحسب النماذج العددية للطقس- درجات معتدلة على معظم المناطق والخليج، مشيراً إلى أن الحرارة كانت لطيفة على أقصى شمال المملكة. وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس" أن درجات الحرارة سجّلت أقلها في القريات عند (18) درجة، وأعلاها في جدة (33)، والمدينة (32)، والرياض (25). وبيّن أنه من المتوقع -إن شاء الله- خلال إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى السبت المقبل أن تخف الحالة الممطرة الخريفية عن الأيام الماضية. وأشار "الحصيني" إلى توقّع استمرار فرصة الأمطار المتفاوتة والمتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة تمتد إلى تهامة تلك المناطق، وأجزاء من منطقة المدينة تمتد إلى أجزاء متفرقة من اليمن، وتسبق برياح نشطة ومغبرة، والله أعلم.

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