المدينة الأعلى والسودة الأدنى.. "درجات الحرارة في المملكة" تبرزها "الأرصاد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 7:46 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 16 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى يتوقع اليوم أن تسجل في المدينة المنورة 44 مئوية، و 43 درجة في كل من الدمام والعلا والأحساء، فيما تسجل مكة المكرمة والصمان والتنهات وينبع وحفر الباطن والدهناء 42 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 16 مئوية، تلتها أبها 17 درجة والباحة 19 درجة ثم طريف والقريات 20 درجة، فيما سجلت الدمام أعلى نسبة رطوبة 95%.

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