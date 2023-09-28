السعودية | هيئة “المياه والكهرباء” تعقد ورشة تعريفية حول التنظيمات في مجالات تطبيقات الطاقة المتجددة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

عقدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أمس الأول بمدينة الرياض، ورشة تعريفية حول التنظيمات الخاصة ذات العلاقة بتطبيقات الطاقة المتجددة، بحضور أكثر من 100 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرين والمهتمين بهذه المجالات، وذلك سعيًا من الهيئة لتعزيز التواصل ورفع مستوى الوعي بهذه التنظيمات، وتوضيح المتطلبات النظامية الواجب اتباعها في حال الدخول في هذه المجالات.

واستعرضت الورشة الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، والإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، الصادريَّن عن الهيئة.

وتأتي هذه الورشة ضمن ورش العمل التي تُنظمها الهيئة في إطار جهودها لتعزيز الوعي لدى المستفيدين والمستثمرين المهتمين بهذا المجال، وذلك من خلال التعريف بأبرز التحديثات التنظيمية التي تصدر عن الهيئة، واستمرارًا لجهود منظومة الطاقة في تشجيع استخدام الطاقة المتجددة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمان حفظ حقوق الأطراف كافة، بما في ذلك المستهلكين ومقدمي الخدمات، ومستخدمي الشبكة الكهربائية العامة.