السعودية | “التدريب التقني والمهني” توفِّر 6265 فرصة وظيفية خلال أغسطس الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وفَّرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر أغسطس 2023م أكثر من 6265 فرصة وظيفية للخريجين والخريجات، من خلال جهود الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والإدارات والمنشآت بمناطق المملكة.

وبيَّن مدير الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة أحمد بن سعد الأحمري، أن هذه الإنجازات تعد نتيجة مباشرة للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة بالتعاون مع جهات التوظيف من قطاع الأعمال، مؤكداً أهمية هذه الشراكة المثمرة في تحقيق أهداف الجانبين وتوفير الفرص الوظيفية لخريجي برامج المؤسسة.

وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت من خلال تنظيم 8 لقاءات توظيف، وتوقيع 4 مذكرات تفاهم مع الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى إجراء 59 لقاءً لمسؤولي الموارد البشرية، كما تم تنفيذ 40 برنامجًا لتهيئة الخريجين لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وتعكس هذه الأرقام توجّه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم المتدربين والمتدربات، والإسهام في توفير الفرص الوظيفية لهم، وذلك من خلال عدة مبادرات وبرامج تعمل على تنفيذها.