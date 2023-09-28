انت الان تتابع رفْضُ الزهور يقتل أحيانًا.. "الطالبة رقم 16" تلقى حتفها طعنًا وتثير ذعرًا ببريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

شهدت بريطانيا حادثة مروعة أدت إلى مقتل فتاة مراهقة، نتيجة طعنها حتى الموت في جنوب لندن، بينما كانت مع أصدقائها في الطريق إلى المدرسة.

وأفاد شهود عيان بأن الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تعرضت للطعن في رقبتها بسكين بعد أن رفضت زهورًا من شاب؛ مما تَسبب في حالة من الفوضى خلال ساعة الذروة الصباحية؛ حيث علا صراخُ ركابِ الحافلة وسط حالة من الصدمة والذعر.

وتم استدعاء الشرطة والمسعفين في الساعة 8.30 صباحًا للإبلاغ عن إصابة فتاة بطعنات على طريق ويليسلي، بالقرب من مركز تسوق وايتجيفت.

وكافح سائق حافلة وأحد المارة في البداية لإنقاذ حياتها؛ إلا أنه تم الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث الساعة 9.21 صباحًا.

وتم القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا في نيو أدينغتون، بعدما يزيد قليلًا عن ساعة من الحادثة، ولا يزال رهن الاحتجاز.

وأكدت مدرسة Old Palace of John Whitgift، وهي مدرسة خاصة للفتيات في كرويدون، أن الضحية كانت "صديقة وتلميذة محبوبة ومقدرة للغاية" وأرسلت تعازيها إلى عائلتها.