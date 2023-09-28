انت الان تتابع رفْضُ الزهور يقتل أحيانًا.. "الطالبة رقم 16" تلقى حتفها طعنًا وتثير ذعرًا ببريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 سبتمبر 2023, 8:35 صباحاً
شهدت بريطانيا حادثة مروعة أدت إلى مقتل فتاة مراهقة، نتيجة طعنها حتى الموت في جنوب لندن، بينما كانت مع أصدقائها في الطريق إلى المدرسة.
وأفاد شهود عيان بأن الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تعرضت للطعن في رقبتها بسكين بعد أن رفضت زهورًا من شاب؛ مما تَسبب في حالة من الفوضى خلال ساعة الذروة الصباحية؛ حيث علا صراخُ ركابِ الحافلة وسط حالة من الصدمة والذعر.
وتم استدعاء الشرطة والمسعفين في الساعة 8.30 صباحًا للإبلاغ عن إصابة فتاة بطعنات على طريق ويليسلي، بالقرب من مركز تسوق وايتجيفت.
وكافح سائق حافلة وأحد المارة في البداية لإنقاذ حياتها؛ إلا أنه تم الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث الساعة 9.21 صباحًا.
وتم القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا في نيو أدينغتون، بعدما يزيد قليلًا عن ساعة من الحادثة، ولا يزال رهن الاحتجاز.
وأكدت مدرسة Old Palace of John Whitgift، وهي مدرسة خاصة للفتيات في كرويدون، أن الضحية كانت "صديقة وتلميذة محبوبة ومقدرة للغاية" وأرسلت تعازيها إلى عائلتها.
يُذكر أن هذه التلميذة هي المراهق السادس عشر الذي يُقتل في العاصمة البريطانية هذا العام؛ حيث تَعَرّض 13 منهم للطعن.
كانت هذه تفاصيل خبر رفْضُ الزهور يقتل أحيانًا.. "الطالبة رقم 16" تلقى حتفها طعنًا وتثير ذعرًا ببريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.