انت الان تتابع "صنع في السعودية".. "الصادرات" تطلق أعمال البعثة التجارية للعراق من البصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صنع في السعودية"، بعثة تجارية إلى جمهورية العراق، التي بدأت أعمالها اليوم في مدينة البصرة، انطلاقًا من دورها الرئيسي في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى فتح المزيد من الأسواق الجديدة، وإتاحة الفرص التصديرية للمصدرين، وتعزيز فرص تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة؛ مما يعزّز مكانة المنتجات الوطنية وتنافسيتها كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

وشارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى البصرة، أكثرُ من 28 شركة سعودية، و130 شركة عراقية من قطاعات مختلفة أبرزها مواد البناء، والكيماويات والبوليمرات، والطاقة، والتعبئة والتغليف؛ بحثًا عن آفاق جديدة للتعاون مع الجانب العراقي بما يدعم وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العراقية الواعدة، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية؛ حيث تضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي.

ويُعد تنظيم "الصادرات السعودية" لهذه البعثة التجارية التي تفتح فرصًا تصديرية عديدة؛ تأكيدًا على سعيها الحثيث لترويج المصدّرين ومنتجاتهم، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح في الأسواق الدولية لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، ومساهمًا في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.