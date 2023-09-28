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أمطار على المدينة المنورة والعاصمة المقدسة

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واس - مكة المكرمة، المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة ومحافظاتها الحناكية والعلا والعيص وخيبر.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ اليوم الخميس الساعة الواحدة مساء وتستمر حتى التاسعة مساء.

أمطار على العاصمة المقدسة

وهطلت الليلة أمطار متوسطة إلى خفيفة على العاصمة المقدسة مصحوبة بعواصف رعدية، شملت أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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