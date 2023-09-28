شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أعمال تقنية وتشكيلية في احتفال جامعة "المؤسس" باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز اليوم، باليوم الوطني للسعودية 93، بحضور عميد الكلية ناصر كدسة ووكيل الكلية، محمد الحناوي وعدد من القيادات في الجامعة.

وعبر الدكتور ”كدسة“ في كلمته الترحيبية عن فخره واعتزازه باحتفال كلية الاقتصاد والإدارة باليوم الوطني الثالث والتسعين.

احتفال جامعة "المؤسس" باليوم الوطني

وأشاد "كدسة" بجهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والفنانين التشكيليين، وكل من شارك في إنجاح هذا الاحتفال وكرّم المشاركين والمنظمين في نهاية الحفل.

من جهتها قالت مديرة برنامج ماجستير العلوم في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بجامعة الملك عبد العزيز أستاذ السياسات الصحية المساعد والمسئولة عن الحفل مشاعل أحمد حوباني، إن المعرض جسد فرحة الطلاب من خلال أعمال تقنية، وأعمال بارزة للفنانين التشكيليين، والتطورات التي شهدتها المملكة.

وقدمت "حوباني" التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي العظيم، بمناسبة اليوم الوطني الذي يجسد فرحة الوطن.