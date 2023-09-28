150 مقررا دراسيا إلكترونيا بمدرستي

أتاحت وزارة التعليم، أمس، للمعلمين والطلاب تحميل الكتب الدراسية لجميع المقررات الدراسية من خلال منصة «مدرستي» الإلكترونية، البالغ عددها الإجمالي 150 مقررًا دراسيًا تمثل «الطبعة الأخيرة».

مقررات جديدة

طبقًا لمشرفين تربويين ومعلمين، فإن جميع المقررات الدراسية المعتمدة والحديثة متاحة للتحميل على أجهزة الهواتف الحديثة، وأجهزة الحاسبات الآلية في وقت وجيز لكل مقرر دراسي. وبإمكان المعلم أو الطالب دخول المنصة، وتحميل المقررات الدراسية دون الحاجة إلى تسجيل دخول. وأوضحوا أن من بين المقررات الجديدة المتاحة للتنزيل: تأملات في الفن السعودي والعالمي، والثقافة الموسيقية، ورسم قصص المانجا (القصص المصورة)، والمقامات الشرقية، والكفايات اللغوية، والقراءات، ومبادئ الاقتصاد، وصناعة القرار في الأعمال، ومقدمة في الأعمال، والهندسة، وعلم البيانات.

الكتاب الإلكتروني

بيّنت الوزارة أن ذلك سيسهم في إمكان أن يطبع الطالب المقرر كاملًا أو أجزاء منه، ومنحه الكتاب كنسخة «إلكترونية» في الهاتف المحمول، ليصطحبه في تنقلاته، والاستذكار منه دون الحاجة إلى حمل الكتاب «الورقي»، علاوة على استمرار الوزارة في إتاحة الطبعة «الجديدة»، والمعدلة في صورتها النهائية، وإمكان طباعة النسخة في المنزل دون الحاجة إلى الشراء من القرطاسيات أو المكتبات بأسعار مرتفعة، واختيار الطريقة المناسبة وأحجام الورق فيها، والطباعة بصورة نظامية من خلال موقع رسمي دون التعدي على حقوق النشر في المواقع الإلكترونية المختلفة، التي قد تشكل خطورة على أجهزة الهواتف والحاسبات عند التحميل منها أو اختراقها بصفة غير قانونية، وقد تكون تلك الأجهزة عرضة للتهكير والاختراق وسرقة البيانات منها.

ويمكن تحميل الكتب على الرابط الإلكتروني: https://schools.madrasati.sa/SubjectBooks

أعداد المقررات

المرحلة الابتدائية

أول: 8

ثاني: 8

ثالث: 8

رابع: 11

خامس: 11

سادس: 11

المرحلة المتوسطة

أول: 15

ثاني: 15

ثالث: 16

المرحلة الثانوية «مسارات»

السنة الأولى: 11

مسار عام «السنة الثانية»: 9

المسار الشرعي «السنة الثانية»: 9

مسار إدارة الأعمال «السنة الثانية»: 9

مسار علوم الحاسب والهندسة «السنة الثانية»: 9