مسارات طبية لربط المستشفيات وتقليص الانتظار

بدأت التجمعات الصحية تطبيق نموذج للرعاية الصحية يعتمد على مسارات طبية خاصة تربط المستشفيات، لتقليص الانتظار ومعالجة المريض، من خلال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الذي يستهدف تعزيز الصحة، وجعل الفرد وأسرته شركاء في مسؤولية الحفاظ على صحتهم، وصولا إلى كل مستويات الرعاية التي يتطلبها المجتمع داخل المنظومة الصحية.

ويعمل تجمع المدينة المنورة الصحي على تطبيق 24 مسارا للرعاية الصحية ما بين خدمات القلب والأوعية الدموية، وخدمات الأعصاب وجراحة العظام، وحديثي الولادة، وطب الأسرة والتغذية، والتخدير، وغسل الكلى، وهي مجموعة من مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد في برنامج التحول الوطني بالقطاع الصحي.

نموذج مترابط

يعد قائد المسار هو المسؤول عن الحالات، وتحت إدارته أقسام بالمستشفيات، لاستقبال الحالة، ونقلها حسب الاحتياج، بهدف تقليص وقت المريض، وسرعة التجاوب مع الحالة من خلال المسار الذي يربط جميع أقسام مستشفيات التجمعات الصحية تحت إشراف قائد مسار محدد.

ويحوي نموذج الرعاية الصحية الجديد، الذي سيقدم في نطاقات تجمع المدينة المنورة الصحي، نموذجا مترابطا يقدم خدمات شاملة ومتكاملة بين جميع مستويات الرعاية، ويستهدف التحول في طريقة تقديم الرعاية الصحية، لتصبح شاملة ومتكاملة بين كل مستويات الخدمة، وتقدم في أقرب نقطة من أفراد المجتمع.

نهج وقائي

يشتمل نموذج الرعاية الصحية على مبادئ عمل تتمثل في تمكين الأفراد والعائلات من السيطرة على صحتهم، وتقديم المعرفة اللازمة للأفراد كجزء من علاجهم، وتمكينهم من اكتساب الثقافة اللازمة للسيطرة على صحتهم، وتضمين وجهة نظر أفراد المجتمع في تقديم الرعاية الصحية، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والتركيز على احتياجاتهم الصحية من خلال اتخاذ نهج وقائي بدلا من العلاجي فقط، لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الخدمات العلاجية على نحو يناسب المرضى، وبما يركز على النتائج الصحية دون أن يكون العلاج مفرطا أو دون المستوى الأمثل.

مبادئ نموذج الرعاية الصحية

- تمكين الأفراد والعائلات من السيطرة على صحتهم

- تقديم المعرفة اللازمة للأفراد كجزء من علاجهم

- تمكين المرضى من اكتساب الثقافة اللازمة للسيطرة على صحتهم

- تضمين وجهة نظر أفراد المجتمع في تقديم الرعاية الصحية

- الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والتركيز على احتياجاتهم الصحية

- توفير الخدمات العلاجية على نحو يناسب المرضى بالتركيز على النتائج الصحية