انت الان تتابع "حنان بلخي" ضمن المرشحين لمنصب مدير "مكتب الصحة العالمية لشرق المتوسط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة اليوم إنه استمرارًا لتميز وريادة الكفاءات الوطنية، تتواجد البروفيسور "حنان بلخي" ضمن قائمة المرشحين لمنصب المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.

وأعربت الوزارة عن أصدق الأمنيات بالتوفيق لمرشحة الوطن لشَغل هذا المنصب.

كانت هذه تفاصيل خبر "حنان بلخي" ضمن المرشحين لمنصب مدير "مكتب الصحة العالمية لشرق المتوسط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.